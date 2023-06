Ecco i risultati delle amichevoli odierne:



Giappone-Perù 4-1 - 22' e 62' Ito (G), 37' Mitoma (G), 74' Maeda (G), 83' Gonzales (P)

Corea del Sud-El Salvador 1-1 - 49' Hwang Ui-Jo (C), 87' Roidan (E)

Cina-Palestina 2-0 - 34' Wu Lei (C), 65' Browning (C)

Montenegro-Repubblica Ceca 1-4 - 28' Chytil (R), 57' Sadilek (R), 66' Camaj (M), 76' Provod (R), 85' Hlozek (R)

Germania-Colombia 0-1 - 54' L. Diaz 8C).

Algeria-Tunisia 1-1 - 14' Talbi (T), 38' rig. Mahrez (T)

Brasile-Senegal 1-1 - 11' Paquetà (B), 22' Diallo (S)