Altra serata di amichevoli internazionali per diverse nazionali in vista del Mondiale al via tra meno di una settimana. Alle 18 in campo la Serbia di Milinkovic-Savic e Ljajic contro la Bolivia, alle 19.15 invece la Svezia, carnefice dell'Italia, opposta al Perù. In serata prima Danimarca- Messico, poi la Spagna, impegnata contro la Tunisia a Krasnodar dopo il pareggio di domenica scorsa (1-1) contro la Svizzera. Alle 21 sarà il turno della Francia, che se la vedrà nell'ultimo test pre Russia con gli Stati Uniti.



Lettonia-Azerbaijan 1-3 - 20' Medvedev (A), 57' Imamverdiyev (A), 63' Makhmudov (A), Uldrikis (L)



Ungheria-Australia 1-2 - 74' Arzani (A), 88' aut Saintsbury (A), 90' aut Kadar (U)



Estonia-Marocco 1-3 - 11' Belhanda (M), 38' Ziyech (M), 72' En- Nesyri (M), 76' Purje (E)



Finlandia-Bielorussia 2-0 - 8' Uronen (F), 75' Yaghoubi (F)



Serbia-Bolivia 5-1 - 5', 23' e 68' Mitrovic (S), 19' Ljajic (S), 42' Ivanovic (S), 48' Campos (B)



Svezia-Perù 0-0



Danimarca-Messico: ore 20



Tunisia-Spagna: ore 20.45



Francia-USA: ore 21