Dopo la vittoria con il Marsiglia arriva un doppio appuntamento di prestigio per il Napoli, prima dell'inizio della stagione. Stanotte, a Miami, gli azzurri troveranno il Barcellona per la prima delle due sfide in programma contro i blaugrana. L'ultima amichevole, disputata nel 2014, finì a favore dei partenopei che si imposero per 1-0 e anche stavolta - complici le assenze e la forma ancora in fase di rodaggio - i betting analyst prevedono una partita equilibrata. Sul tabellone 888sport.it è comunque il Barça a partire favorito, a quota 2,10; il Napoli insegue a 3 volte la posta, mentre per il pareggio si sale a 3,65. Molto probabilmente, viste le potenzialità offensive di entrambe le squadre, sarà una partita vivace sul fronte dei gol: almeno tre reti complessive (Over 2,5) volano a 1,36, per quattro o più marcature l'offerta è a 1,95. Sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 2-1 per il barcellona a 9,00, mentre lo stesso risultato a favore di Ancelotti pagherebbe 10,50.