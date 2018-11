Non solo Nations League, giornata ricca di amichevoli tra nazionali: un gol di Jankto basta alla Repubblica Ceca per battere la Polonia di Milik e Zielinski (Piatek rimasto in panchina), mentre la Germania passeggia sulla Russia con un super Gnabry (assist e quarto gol in quattro presenze). Festa Inghilterra, non solo per il 3-0 agli USA ma soprattutto per Wayne Rooney: l'ex Manchester United e Everton torna per collezionare la 120esima presenza subentrando dalla panchina e salutare definitivamente la nazionale dei Tre Leoni, con tanto di premiazione prima del match invasore di campo ad abbracciarlo durante la partita.



h. 11.00



Uzbekistan-Libano 0-0



h. 15.30



Iran-Trinidad e Tobago 1-0

5' st Ansarifard (I)



h. 18.00



Polonia-Repubblica Ceca 0-1

7' st Jankto (RC).



h. 19.15



Israele-Guatemala 7-0

5' Zahavi (I), 27' Tawatha (I), 37' Dabbur (I), 8' st Dabbur (I), 17' st Saba (I), 35' st Saba (I), 43' st rigore Sahar (I)



h. 20.45



Germania-Russia 3-0

8' Sané (G), 26' Sule (G), 41' Gnabry (G)



Irlanda-Irlanda del Nord 0-0



h. 21.00



Inghilterra-USA 3-0

26' Lingard (I), 27' Alexander-Arnold (I), 32' st Wilson (I)