Programma estivo ricco per la, in vista della stagione 2023-24, che i biancocelesti vogliono vivere da protagonisti. Mentre si lavora sul mercato per costruire una rosa all’altezza dellae in grado di confermarsi ai vertici della Serie A, la società è all’opera per organizzareGiàper Immobile e compagni. La Lazio si recherà sotto le Tre Cime di Lavaredo tra l’11 e il 28 luglio (date ancora ufficiose, ndr) e dopo la prima settimana di fatica ci sarà l’ormai tradizionale sfida contro. Il 20 giugno invece sarà la volta degli sloveni del. Il 23 toccherà alla, prima di chiudere, il 27, con un match dal sapore romantico contro la, allenata dall’ex capitano dello scudetto del 2000,La data dell’evento e i dettagli non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma già è alta l’attesa da parte dei tifosi che saranno presenti ad Auronzo (ne sono attesi più di mille al giorno).Dopo il rientro a Roma seguiranno un paio di giorni di riposo prima di riprendere a sudare a Formello, in vista di altri tre amichevoli ad agosto. Si tratterà di impegni di maggior prestigio, visto che saranno tutti contro club Campioni d’Europa. Il primo è già ufficiale, con l’, giovedì 3 agosto, alle 19:30, presso il Poundland Bescot Stadium di Walsall. Gli altri due sono in attesa di conferma. L’8 la Lazio dovrebbe essere l’avversaria delnel trofeo Gamper, mentre il 13 agosto, a ridosso dell’avvio del campionato, si dovrebbe tenere un’ultima partita contro la, il 13 agosto, in una sede ancora da definire.La prossima settimana intanto partirà la campagna abbonamenti. Lo slogan non è ancora conosciuto, maI prezzi saranno con tutta probabilità lievemente maggiorati, pur restando comunque in linea con quelli delle ultime annate, ma ci sarà un aumento dei posti più popolari a disposizione, vista la decisione di aprire alla vendita delle tessere anche per la Curva Sud (“Curva Maestrelli”, ndr).