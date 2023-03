Amira K è una modella tifosa dell'Inter che sta spopolando sul web. Con un milione e duecentomila followers su Instagram e con un account OnlyFans all'attivo, la bella Amira sembra inarrestabile. Di origini per metà statunitensi e per metà libanesi, 28 anni, Amira K ha svelato sui social le sue più grandi passioni, fra le quali c'è anche il club nerazzurro: "Il mio sport preferito è la NFL, ma amo anche il calcio. La mia squadra preferita è italiana e si chiama Inter". Nata il 18 agosto 1994 a New York, negli Stati Uniti, sul suo account Instagram Amira si fa chiamare "Truemiracle", "vero miracolo". Siete d'accordo?



