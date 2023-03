Belen Rodriguez super hot in una storia Instagram! La showgirl argentina, fra le preferite dagli italiani, pubblica uno scatto bollente in una IG story che fa subito il giro del web, a partire dai suoi 10,5 milioni di followers su Insragram. Come tutti gli argentini, anche Belen si prepara ad assistere al ritorno in campo della Seleccion, attesa dal match con Panama il 24 marzo, prima uscita ufficiale dell'Argentina dopo il Mondiale vinto in Qatar da Lionel Messi & Co nella finale del 18 dicembre 2022 contro la Francia.



SCORRI PER VEDERE TUTTE LE FOTO PIU' BELLE DI BELEN RODRIGUEZ!