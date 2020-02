Il 5 novembre è una data che non si dimenticherà tanto facilmente a Napoli. Quella sera il Napoli pareggiò contro il Salisburgo, giocando una buona gara e meritando qualcosa in più. Ma l'evento clou non fu la partita in sé e per sé, bensì cosa accadde dopo. Quella del 5 novembre è infatti la serata del famoso ammutinamento, con il quale i giocatori azzurri sciolsero il ritiro imposto dalla società.



Ad oggi continuano ad esserci nuovi dettagli e soprattutto conseguenze per quella decisione da parte dei giocatori. Non solo le sentenze riguardo le famose multe, ma ecco anche tanti retroscena pronti ad emergere.



Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il deposito delle sentenze ricostruisce l'accaduto tramite la società così: "Terminata la gara tra Napoli e Salisburgo, i calciatori, in persona del capitano della squadra (Insigne, ndr), avevano comunicato la loro indisponibilità a pernottare presso la sede del ritiro (...) dopo detta comunicazione, aveva avuto luogo una accesa discussione durante la quale il direttore sportivo (Giuntoli, ndr) aveva fatto presente che i giocatori si stavano rendendo responsabili di una grave e inaccettabile violazione contrattuale (...) Gran parte dei calciatori aveva inveito contro la società e il capitano aveva intimato al vice presidente (Edoardo de Laurentiis, ndr) di allontanarsi dallo spogliatoio, rivolgendogli alcune parole".