". E' questo l'ultimo duro attacco arrivato alla federazione calcistica mondiale, questa volta da parte die che, come ha spiegato il presidente Gianni Infantino, ha già fruttato alla FIFA 7,5 miliardi di dollari, uno in più del previsto. Ha aggiunto che la Fifa guadagnerà oltre 11 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni e ha detto che il calcio è divertimento: “”.". A lanciare l'accusa è, capo della giustizia economica e sociale di Amnesty International. Cockburn prosegue: "I lavoratori migranti dietro questa Coppa del Mondo hanno contribuito enormemente all'incredibile ricchezza della Fifa, e. Il nuovo Legacy Fund proposto dall'organizzazione deve garantire un risarcimento a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo, così come alle famiglie di coloro che hanno perso i propri cari a causa di ciò".Parole che fanno seguito a quelle che ieri, portavoce di Amnesty Italia, aveva rilasciato alle agenzie di stampa: "Infantino ha finito i Mondiali così come li aveva cominciati, con dichiarazioni che sembrano fuori dalla realtà,. Infantino prosegue questa narrazione che minimizza l’importanza dei diritti umani in un contesto come quello del Qatar. Per fortuna da questi Mondiali credo che arrivi una lezione chiara: i tifosi, le persone non sono più disposti a gioire, a divertirsi e esaltarsi per 90 minuti quando nei 12 anni che hanno preceduto quei 90 minuti ci sono stati così tanti morti".