L'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso parla a Radio Sportiva del sempre più probabile trasferimento di Higuain alla Juventus: "La bocciatura di Higuain non è solo frutto di questioni tecniche, è un rapporto che si è interrotto con Allegri durante la stagione perché non sono piaciuti alcuni atteggiamenti di Higuain che hanno reso naturale la cessione. C’è un motivo per cui non c’è stata la fila delle big su di lui: in Europa ha segnato poco come in Nazionale, è legittimo che le grandi squadre di Champions possano avere qualche dubbio sul suo conto. Caldara? Mi sembra strano che nella sua cessione non ci sia una recompra. Alla Juve Bonucci tecnicamente e tatticamente è un ritorno indiscutibile".