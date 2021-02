Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Reggina, è intervenuto su Sky Sport: : "Pioli è molto bravo a dare la possibilità ai suoi giocatori di riposare. Con questa grande intensità è questo importante. Le opzioni al Milan non mancano. Non è una squadra pronta a vincere sin da subito ma in futuro sì. E' una squadra che mi piace nonostante il momento di flessione e che ha meccanismi che funzionano"