“Tutti conosciamo i punti di forza e debolezza di un tecnico come Allegri. Max è allenatore molto concreto, e soprattutto bravissimo nella gestione del gruppo. Non è un valore aggiunto come Spalletti, e non garantisce un gioco godibile. Lo Scudetto del Napoli, però, non ritengo sia soltanto il frutto della gestione, seppur eccezionale, di luciano. È il culmine di un progetto che ormai continua da anni, e che ha saputo rivelarsi lungimirante. È una squadra che si è costruita una mentalità vincente”. Così l’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso a 1 Station Radio.