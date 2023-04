Ilè ormai a un passo dal realizzare un’impresa sportiva con la vittoria dello scudetto. Tra i grandi protagonisti di un campionato strepitoso c’è anche il coreanoche non ha mai fatto rimpiangere un grande giocatore come Koulibaly. L’ex Fenerbahce ha avuto una continuità di rendimento impressionante, tanto da catalizzare le attenzioni delle big europee,in primis.- Kim ha più volte ribadito di trovarsi bene a Napoli. L’amore verso la città è nato sin dal primo giorno, così come l’alchimia con i compagni di squadra. Giuntoli, la scorsa estate, riuscì in extremis a strapparlo a Rennes e per riuscirvi dovette accettare. Dall’Inghilterra sono sicuri che anche ilsta valutando concretamente il profilo del classe 1996.Il Napoli è convinto che Kim resterà agli ordini di Spalletti almeno per un’altra stagione. Un dirigente esperto come Giuntoli è consapevole, però, che nulla è scontato nel calcio e allora ha intensificato i contatti con: il centrale francese lascerà l’in estate e può trasferirsi a parametro zero. Esiste ancora una differenza tra domanda e offerta perché il classe 1999 chiede un ingaggio da 5 milioni di euro ma c’è la volontà comune di approfondire il discorso nei prossimi giorni.