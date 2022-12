è una delle rivelazioni del Marocco, il centrocampista dellabrilla ai Mondiali e accende il mercato: su di lui hanno messo gli occhi europee, tra queste quelle spagnole conin testa. Proprio di questi interessamenti ha parlato lo stesso giocatore in un'intervista a Marca: ". In questo momento sto giocando nella Fiorentina. Ho molto rispetto per il mio club, è una grande squadra. Ho un ottimo allenatore e un ottimo rapporto con il proprietario Rocco, che mi ha portato alla Fiorentina, e anche con Joee Daniele. Ho molto rispetto per loro e per il club".- Amrabat si concentra poi si, non nascondendo un debole per il Cholo: "Ho un grande allenatore alla Fiorentina. Non mi piace parlare degli altri.. Ha vinto molto e ho molto rispetto per lui. I giocatori della sua squadra sono fisicamente forti e aggressivi. Mi piace giocare così. Marocco e Atletico simili? Sì. Ho letto che il Marocco gioca come l'Atletico. Potremmo essere simili: un blocco forte. Ho sempre detto che mi piace giocare così. Per quello che penso Atletico e Marocco possono essere simili. Anche uno stile come le squadre di Gattuso. Ogni tecnico ha il suo stile".- In chiusura, Amrabat apre alla possibilità di giocare in futuro nella Liga, dove già ha militato il fratello Nordin: "È vero che Nordin ha giocato per il Málaga, per il Leganés... Ci sono stato molto e ho visto tante partite alla Rosaleda. Ci sono grandi tifosi e una grande atmosfera. Il campionato spagnolo è una delle migliori competizioni al mondo. Forte come la Premier League. Anche l'Italia lo è.".