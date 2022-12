Il primo vero e proprio estimatore del centrocampista del Marocco, e della Fiorentina di Vincenzo Italiano, Sofyan Amrabat è sicuramente il fratello Nordin, che nelle ultime ore sta facendo di tutto per catalizzare sul fratello le attenzioni dei tanti top club europei. E quest’oggi, in un’intervista a L’Equipe ha fatto lo stesso, confessando quale sia la sua metà preferita. Queste le sue dichiarazioni:



“La Coppa del Mondo è sicuramente un'arena grande quanto la Champions League e forse anche di più. È normale che Sofyan sia al centro dell'attenzione dato che sta facendo molto bene. Secondo me, sarebbe davvero adatto al PSG. Sarebbe bello un centrocampo con lui e Marco Verratti che giocano insieme. Se Nasser Al-Khelaifi sta leggendo queste righe, dovrebbe agire immediatamente".