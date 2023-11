Sofyan Amrabat non sta facendo bene al Manchester United, e ora ha perso anche il posto da titolare: contro l'Everton ha giocato il giovanissimo Kobbie Mainoo, riscuotendo ampi consensi. Se le cose non dovessero migliorare per il marocchino, il diritto di riscatto a 20 milioni più 5 di bonus in favore della Fiorentina potrebbe non essere attivato.