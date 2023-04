Con un post su Instagram, Cronache di Spogliatoio ha fornito un focus su Amrabat e sulla banana che il calciatore ha mangiato durante la gara fra Inter e Fiorentina al calar del sole. "Cristian Petri, nutrizionista del club, ha effettuato alcuni test per scegliere la strategia giusta per Amrabat. Perché la tanto virale banana? Perché durante l’attività fisica bisogna utilizzare alimenti ricchi di carboidrati, poveri di grassi, fibre e proteine. L’obiettivo non è quello di abbuffarsi durante l’attività. E soprattutto rimanere ben idratati.



OBIETTIVO, NIENTE STANCHEZZA - Per prepararsi, lo staff della Fiorentina ha studiato diversi casi del passato, interni ed esterni, affidandosi a elaborati a tema, come l’articolo ‘Effects of Ramadan Fasting on Physical Performance: A Systematic Review with Meta-analysis'. Le conclusioni della metanalisi citano «Le opportunità di sonno e nutrizione dovrebbero essere ottimizzate per ridurre al minimo la probabilità di accumulare stanchezza»