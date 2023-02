Sofyan Amrabat, a poche ore dall'importantissima sfida di Conference contro il Braga, ha parlato ai canali ufficiali UEFA. Queste le parole del marocchino: "Qui alla Fiorentina abbiamo tifosi meravigliosi, sono sempre con noi anche in trasferta. Possono spingerci tanto. Non sento tanto la pressione, perché in campo do sempre il meglio. Dopo una sconfitta cerco di voltare subito pagina perché mi sento male, sono un vincente e voglio regalare qualcosa ai tifosi. Vogliamo vincere titoli e penso che dovremmo provare a farlo con la Conference. Lo scorso anno l’ha vinta la Roma, credo che per noi sia possibile



I RICORDI DEL QATAR - Nessuno si sarebbe aspettato che andassimo così avanti, ma abbiamo lavorato sodo. Eravamo una grande squadra, con un spirito combattente. Ce lo siamo meritati. Durante il Mondiale erano tutti con noi, l'intera Africa, il mondo arabo, ma anche l'Europa. È stato bellissimo