Sembrava ad un passo dal vestire il blaugrana ma ora il futuro di Sofyan Amrabat potrebbe cambiare radicalmente. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il marocchino, viste le ultime indecisioni della società catalana, sta valutando altre possibili destinazioni per l'estate. Il Barcellona, si legge, considera come prioritari i nomi di Zubimendi e Kimmich e il quotidiano riporta anche alcune dichiarazioni relative a persone vicine al calciatore:



"Non si hanno più notizie del Barcellona. In questo momento ci sono altri club che sono in una posizione migliore rispetto a loro".