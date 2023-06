Amrabat lascia il ritiro del Marocco. Questa la notizia riportata da lionsdeatlas.ma. Il noto portale marocchino, sottolinea come il centrocampista viola sia turbato dalle tante voci di mercato e quindi, il ct Regragui ha deciso di lasciarlo tornare in Italia. Amrabat adesso si concentrerà sulle varie trattative per capire quale sarà il suo futuro. Oltre al Barcellona, si legge, Amrabat sta prendendo in considerazione anche l’interesse di Bayern Monaco, Atletico Madrid, Newcastle e Manchester United.