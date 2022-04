Domenica la Fiorentina andrà a giocare a Napoli con un'assenza importante. Sarà out per squalifica Torreira e presumibilmente sarà sostituito da Amrabat in mediana.



Per Amrabat sarà un intreccio particolare perché due anni fa fu in bilico proprio tra i due club. De Laurentiis sembrava avanti per portare il giocatore a Napoli e invece Amrabat disse sì alla Fiorentina. Ecco subito 19,5 milioni al Verona per chiudere l'affare e portarlo a Firenze al termine della stagione. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.