Se nelle prime sette partite della stagione la Fiorentina, esclusa la pessima prestazione di Udine, ha quasi sempre mantenuto il pallino del gioco contro ogni avversario gran parte del merito è da attribuire al nuovo play del centrocampo Sofyan Amrabat. E pensare che fino a qualche mese fa il marocchino rappresentava un oneroso errore di mercato: i 20 milioni versati dai viola nelle casse del Verona, per quanto dimostrato dal giocatore nei primi due anni, apparivano a molti un’esagerazione. Senza pensare a quanto poi successo solo 3 mesi fa, quando il club lo ha promosso al posto di Torreira: in molti hanno messo in dubbio questo tipo di scelta, soprattutto per le caratteristiche tecniche e fisiche dei due.



Dopo le grandi prestazioni con Twente e Napoli il centrocampista si è confermato anche contro la Juventus. Dal primo minuto ha eretto un muro davanti alla difesa, ringhiando contro chiunque gli passasse vicino: per larghi tratti della sfida ha giganteggiato a centrocampo contro avversari di grande livello. Adesso Amrabat è diventato un tassello fondamentale per lo scacchiere di Vincenzo Italiano, fondamentale nella sua crescita personale: nonostante abbia ancora qualche lacuna in fase di impostazione, è diventato il tutto fare di questa squadra. Corre in pressione sul regista avversario, rincorre chiunque lo sfidi nell’uno contro uno ed è utile in fase di raddoppio di marcatura: il marocchino è praticamente ovunque. La rinnovata fiducia del tecnico lo ha rigenerato.



POCA CONCORRENZA - Probabilmente a favorirlo è anche una concorrenza non proprio irresistibile. Il suo designato sostituto è Rolando Mandragora, ancora alla sua prima stagione in viola: l’ex Torino, che anche con Juric ha poche volte ricoperto il ruolo di regista, prima di essere al 100% avrà ancora bisogno di lavorare molto. Lui infatti non può, come invece al contrario suo il marocchino, sfruttare i dodici mesi di lavoro con il mister e per questo ancora è indietro nelle gerarchie di squadra.