Sembrava destinato a partire, nuovamente. Dopo la stagione passata in prestito all'Anderlecht, la Fiorentina non era convinta di puntare su Christian Kouamé e ha valutato attentamente tutte le proposte che sono arrivate per l'attaccante ivoriano: dalla Premier League, dalla Ligue 1. Anche, e soprattutto, dalla Serie A. Con tanti club che si sono informati e uno che, più degli altri, è andato avanti in maniera decisa nei discorsi, pronto a chiudere per il suo arrivo: l'Empoli.



CONTROPARTITE E SCELTA - Visti gli ottimi rapporti tra il club del presidente Corsi e la Fiorentina, tutto faceva pensare che la trattativa tra le due società sarebbe stata poco più di una formalità. Invece i viola hanno chiesto l'inserimento nell'operazione di Bajrami, che l'Empoli non era convinta di lasciar partire. Dopo giorni e giorni di discussioni, senza un'intesa in vista, la scelta di Italiano: Kouamé rimane a Firenze. E gioca, da titolare, contro la Juventus, segnando. Una mossa di mercato che premia, fin da subito.