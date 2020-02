Intervenuto ai microfoni del portale Algemeen Dagblad, Sofyan Amrabat ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grande partita contro la Juve, siamo felici. Ce lo meritavamo, il nostro sistema di gioco è complicato per i nostri avversari, Juric è un allenatore ecellente. Le tante richieste per me sono anche merito suo".



SULLA FIORENTINA - "I 20 milioni speso per me? Giudicate a lungo termine, ora devo giocare ancora mezza stagione con l'Hellas. La Fiorentina ha grandi progetti, vuole crescere molto. Ho firmato per cinque anni, ma ora come ora conta solo il Verona".