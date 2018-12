#Anastasio rispetta la promessa "mi faccio stampare Maradona se arrivo in Finale" #XF12 pic.twitter.com/9hflywMSN3 — X FACTOR (@XFactor_Italia) 13 dicembre 2018

, per una volta, pubblico e qualità vanno di comune accordo. Artista a tutto tondo, uno che valorizza la parola come forse non è mai successo in un talent show musicale.Ventunenne di Sorrento,, Anastasio è il talento giusto al momento giusto. Sa scrivere, sa rappare, sa emozionare, mette i brividi (la suaè una scarica che ti prende il cuore e la testa), è dotato di grande ironia e ha un’immagine pulita che però, quando canta, riesce a essere estremamente tagliente.che tanto positivamente si sta fortunatamente diffondendo in Italia oggi.che è andato via via in crescendo, perché come spesso accade la qualità viene fuori alla distanza. Un’ugola d’oro perfetta per la trasmissione ma di cui, con ogni probabilità, difficilmente si sentirà parlare nel mondo discografico perché di suoni come quelli proposti da Naomi sono già piene le nostre radio.A differenza di quanto scritto per Naomi però, non c’è un personaggio femminile in Italia con le caratteristiche della cantante sarda.nella scorsa edizione, potrà fare benissimo anche con Luna.e suonata con strumenti improbabili (grinder, hula hoop, bicchiere d’acqua…) che ovviamente gli ascoltatori televisivi difficilmente apprezzano ma che in un ambiente più dance underground potranno farsi strada.CLICCA SULLAPER RIVIVERE LA FINALE DI(primo ospite di questa finale) dopo l’edizione 2009. In questo caso, per fortuna, avremo una profondità nei testi decisamente superiore (per quanto l’impresa non appaia così tanto ardua) di “voglio una moto veloce, tutte le strade vuote, voglio le caramelle da chi non mi conosce”.. Il rock in Italia non è morto, forse è solo troppo distante da X Factor. Per il momento godiamoci la sana cattiveria e grinta di Anastasio e aspettiamo altri suoi testi impegnati che faranno sicuramente bene alla musica italiana.