@MrAncelotti... 'o surdato 'nnammurato!

E la promessa fatta a @DilettaLeotta se il @sscnapoli dovesse vincere un trofeo

Guarda l'intervista completa https://t.co/gezI2EtX4i pic.twitter.com/oda9dR17xb — DAZN Italia (@DAZN_IT) 15 novembre 2018

"Lo scudetto non sia un'utopia, ma un sogno".parla a "" su, seconda parte che completa l'intervista andata in onda settimana scorsa. Il tecnico parla delle ambizioni del suo Napoli: "Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo".Ancelotti parla anche del post-partita e delle differenze tra l'Italia e gli altri paesi: "Le domande che mi infastidiscono di più nel post-partita sono quelle sulle scelte di formazione. Noi allenatori vediamo la squadra per tutta la settimana in allenamento e su questo ci basiamo per le nostre decisioni: è questione di piccoli dettagli... All’estero dopo la partita si parla per 10 minuti, in Italia invece bisogna fermarsi per un’ora con le varie emittenti e per di più in diretta. Anche per questo non mi sorprendo per le reazioni di alcuni allenatori e anzi li capisco: in situazioni del genere, se ti fanno la domanda sbagliata può scattare l’ignoranza".Un ultimo sguardo al futuro, che potrebbe essere ancora a Napoli: "Mi piacerebbe vivere qui a lungo. Mi piace l’aria che si respira, anche se sono un uomo del Nord".Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.