Ancelotti: 'A Lipsia è dura, per Lunin la miglior partita al Real'

Al termine della gara vinta 1-0 sul campo del Red Bull Lipsia, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato il match ai microfoni di Movistar: "Per noi è stato difficile, qui è così. E' stata una gara competitiva, equilibrata, ma la squadra è sempre stata in partita. Ci sono tanti aspetti buoni, abbiamo difeso bene ed eravamo pericolosi in transizione, potevamo segnare di più ma potevamo anche pareggiare, è vero. Lunin ha giocato una grande partita, la miglior partita. Giocare gli sta dando fiducia. Questo risultato è solo un piccolo vantaggio, nessuno pensava prima del match che potessimo chiudere questa sera il discorso qualificazione. E' stato un bel risultato ma mancano 90 minuti alla fine. Giocheremo il ritorno nel nostro stadio e sarà diverso..."