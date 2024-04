Ancelotti ancora re della Champions? I Blancos comandano nelle quote, PSG prima rivale

59 minuti fa



Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions e i favori dei bookmaker. Dopo l'eliminazione delle due inglesi, i blancos sono ora i maggiori candidati al titolo: il trionfo si gioca tra il 2,35. Chi proverà a strappare la quindicesima Champions al Real e la quinta da allenatore a Carlo? La prima rivale è il PSG, capace di eliminare il Barcellona: la prima volta dei parigina si gioca a 3,50. Segue a stretto giro il Bayern Monaco, che affronterà in semifinale proprio il Real. Il trionfo dei bavaresi, che potrebbe dare un volto completamente diverso alla deludente stagione in Bundesliga, paga 3,65. Infine l'altra tedesca, il Borussia Dortmund, unica squadra guidata da un allenatore che non ha vinto la Champions. Terzic è il meno esperto, ma ha dimostrato di meritarsi la semifinale con una grande prova contro l'Atletico: il sogno giallonero paga 9 volte la posta. In ottica passaggio turno, i bookie vedono il Real Madrid in vantaggio a 1,65 sul Bayern Monaco, offerto a 2,25. Meno equilibrio nell'altro confronto, dove il PSG in finale si gioca a 1,40 contro il 3 del Borussia