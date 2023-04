Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Villarreal, è tornato a parlare del 4-0 sul campo del Barcellona nella semifinale di Coppa del Re: "Dopo 1.272 partite non devo dimostrare niente a nessuno. La partita col Barça era una semifinale, l'abbiamo vinta e siamo andati in finale. Questa è la cosa più importante per me. A livello calcistico la sfida coi blaugrana rientra sicuramente fra le 10 partite più belle della mia carriera".



Poi, interrogato sul suo futuro, Ancelotti, che è accostato alla panchina del Brasile, ha aggiunto: "Non mi cambierei con nessuno. Mi sento molto a mio agio alla guida del Real Madrid, sono nel miglior club del mondo. Siamo soddisfatti, vogliamo terminare bene la stagione e vincere i due titoli per i quali stiamo lottando. Sarebbe spettacolare".



Chiediamo ai nostri lettori, e in particolare ai tifosi del Milan, di esprimere un parere nei commenti: Barcellona-Real Madrid 0-4 è davvero una delle 10 più belle partite della carriera di Carlo Ancelotti?