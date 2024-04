Ancelotti: 'Bayern al miglior livello, Real no. Kroos un grande'. E boccia Bellingham

Ilha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, nella semifinale di andata di Champions League: "Alla fine avevamo più energie, loro avevano corso molto e siamo soddisfatti a metà per il risultato. Il Bayern ha giocato al miglior livello, noi no. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi nel difendere, poi il paradosso è che quando abbiamo iniziato a giocare bene e ci hanno fatto due gol. Il pareggio è buono ma la qualificazione è aperta".

"Inutile spendere parole per lui, è un grande. Fa tutto bene e l'assist per Vinicius in pochi possono vederlo. Anche il movimento prima del gol è stato incredibile"."Non ha fatto una partita al suo livello. Aveva i crampi dopo un'ora e ho preferito cambiarlo. Tutta la squadra non ha entusiasmato, siamo alla fine della stagione e siamo vicini a giocare un'altra finale. Le versione della squadra al ritorno sarà migliore. Davanti loro sono forti e dobbiamo stare attenti".