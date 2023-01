Frio saludo entre Gattuso y Ancelotti. Ya lo avisaron ayer. Cumplir con el protocolo y ya #superSupercopa pic.twitter.com/c8GXog60uR — Óscar Maya (@oscarmaya3) January 11, 2023

C'eravamo tanto amati. Sono lontani i tempi in cui Carlo Ancelotti e Rino Gattuso stavano bene insieme al Milan. Il rapporto tra i due si è incrinato dopo il passaggio di Gattuso sulla panchina del Napoli al posto dell'esonerato Ancelotti: era l'11 dicembre 2019.Ormai sono passati più di 3 anni, ma evidentemente Carletto non ha ancora digerito lo "sgarbo". Stasera,al King Fahd International Stadium di Riad in Arabia Saudita,Tra professionisti educati, ma non più amici.