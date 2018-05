L'estate 2018 sarà quella dell'addio al Bologna di Simone Verdi. L'attaccante impegnato con la Nazionale è arrivato alla fine del suo ciclo in Emilia e il suo addio conviene a tutte le parti in causa con il club che incasserebbe dal suo addio quei 25 milioni sfuggiti proprio per il suo rifiuto lo scorso gennaio.



ANCELOTTI LO CONVINCE - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto, merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport, è stata fatta da Carlo Ancelotti al giocatore. Il neo allenatore gli ha prospettato un utilizzo ben più ampio rispetto a quanto avrebbe trovato con Sarri in panchina e questo ha demolito le residue perplessità e spinto a sbilanciarsi.



SORPASSATA L'INTER - Sul giocatore c'è anche l'Inter che, però, non avrà modo di operare sul mercato in entrata prima del 30 giugno. Per questo l'offerta da 23 milioni più 2 di bonus che sta prospettando il Napoli e in cui potrebbe entrare anche il cartellino di Roberto Inglese spinge Verdi verso De Laurentiis. E questa volta senza ripensamenti.