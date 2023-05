Il presidente Florentino Perez non vuole licenziare l'allenatore Carlo Ancelotti, che a sua volta intende rispettare il contratto fino a giugno 2024 col Real Madrid. Ma il Brasile può far cambiare idea al tecnico italiano. In tal caso servirebbe una novità sulla panchina del club spagnolo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Xabi Alonso si è chiamato fuori dicendo che resta a Leverkusen, Pochettino ha scelto il Chelsea, Nagelsmann è uscito malissimo da Monaco, Mourinho ha ottimi rapporti col presidente ma non rientra nei suoi piani, Raul (ora al Castilla) non è ritenuto pronto da Perez e sente sul collo il fiato del delfino Arbeloa, che lavora col figlio di Perez e sta facendo molto bene al Juvenil A della cantera madridista.