Subito dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions. Della serie: prendi tutto e scappa. Sì, ma lontano: quasi 8000 km di distanza e 11 ore di volo. La sconfitta con il Manchester City brucia - solo altre due volte nella storia i Blancos hanno perso una semifinale di Champions/Coppa Campioni con almeno quattro gol di scarto - ma: a 4 giornate dalla fine del campionato l'obiettivo è difendere il secondo posto dagli assalti dell'Atletico Madrid, per ora a -2. Poi, quando tra due settimane si chiuderà il sipario, l'allenatore studierà tuttele possibili soluzioni deciderà cosa fare.- Il presidente della federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues è ottimista sul possibile arrivo di Ancelotti: "E' il nostro favorito" sono state le ultime dichiarazioni di quindici giorni fa.. Nel pre partita di ieri ha ribadito la sua posizione: "Resterò fino a quando mi tengono".- Il Brasile lo aspetta, ma intanto ha già fissato una deadline:nella terz'ultima giornata di campionato. Difficile che Ancelotti pensi al Brasile prima di scendere in campo, nonn è escluso però che la federazione possa trovare una soluzione temporanea in attesa di avere una risposta alla fine della stagione.- Se Ancelotti non dovesse accettare la proposta del Brasile Rodrigues ha già un piano B: "Lo voglio mettere in pratica solo se e quando dovesse fallire il piano A". Per ora ogni sforzo verrà fatto per convincere Carlo a diventare il nuovo ct. A 63 anni ha messo ogni tipo di trofeo possibile e immaginabile in bacheca: detiene il record di 4 Champions e Supercoppe europee vinte, convidivide con Guardiola il primato di 3 Mondiali per club conquistati.. Magari, il Brasile, può essere quella giusta.