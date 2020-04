Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, SABATO 18 APRILE, IN TV.



DIGITALE



PROGRAMMA: Danza con me - Best of: il meglio di Roberto Bolle (Rai Uno, ore 21.25)



DOCUMENTARIO: Houston abbiamo un problema: dalla morte del primo cosmonauta al dramma di Apollo 13 (Focus).



FICTION: Come un Delfino (Canale 5, dalle 14): fiction con Raoul Bova nei panni di un giovane istruttore di nuoto che scopre di avere una malformazione cardiaca.



FILM: Belle e Sebastien, amici per sempre, ore 21.25, su Rai 1: ispirato all'omonimo sceneggiato francese, a sua volta basato sulla serie di racconti di Cécile Aubry, racconta l'amicizia tra un bambino e un cane da montagna dei Pirenei.



SATELLITE



CALCIO: Ancelotti Day, su Sky Sport Uno



FILM: Amici come prima (Sky Cinema #IoRestoACasa 1, ore 19.35), commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi.



INTERNET



SERIE TV: Hyena, su Netflix. Dramma coreano che sbarca in Italia: 16 episodi basati sulla sceneggiatura di Kim Roo-Rim.



FILM: The Bye Bye Man, su Netflix