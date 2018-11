In attesa di confrontarsi in campo domani sera a Marassi, i tecnici di Genoa e Napoli si fronteggiano sull'atteggiamento avuto dal loro collega Josè Mourinho mercoledì sera allo Juventus Stadium.



"La sua reazione ci può stare - ha risposto Carlo Ancelotti a precisa domanda di un giornalista - ha ricevuto insulti per 90 minuti. Il problema è culturale e non mi riferisco solo ai tifosi della Juve perchè queste cose accadono anche a Napoli e Milano. Sarebbe l'ora di imparare a vivere lo sport in maniera differente".



Meno indulgente appare invece la visione del suo rivale di giornata Ivan Juric: "Dal mio punto di vista la sua reazione è comprensibile perché al di là di tutto siamo pur sempre esseri umani. Dal punto di vista di Mourinho però mi pare che stia succedendo un po' troppo spesso. E' comprensibile ma non mi piace che succeda così tante volte".