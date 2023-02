Pochi mesi fa, Carlo Ancelotti lo aveva detto senza scherzare nemmeno troppo: "Valverde? Se non segnerà 10 gol in questa stagione mi ritiro". Detto, fatto. Nella finale del Mondiale per club a Rabat, contro l'Al Hilal, il centrocampista ha trovato proprio il suo decimo gol stagionale (il match è finito 5-3 per i Blancos) festeggiando con il tecnico. Così, Carlo Ancelotti ha vinto la sua scommessa. E il rischio ritiro è scampato...