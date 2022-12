La Liga riparte e torna in campo il Real Madrid, che affronterà il Valladolid alla ripresa. Carlo Ancelotti ha presentato la sfida e, nel corso della conferenza stampa, ha commentato anche i rumors sul suo possibile approdo sulla panchina del Brasile: "Se sono interessati, non mi hanno chiamato, ma se lo sono, lo apprezzo. La mia situazione è chiara: sono ancora qui e non dirò mai al Real Madrid che questa avventura è finita".



MESSI - Ancelotti poi si sofferma anche su Lionel Messi: "''Messi è il migliore della storia' non mi uscirà mai di bocca. Ho potuto ammirare tanti bravi giocatori, alleno il Pallone d'oro tutti i giorni. E ho visto giocare Cruyff, Maradona...".