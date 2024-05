Empoli-Frosinone LIVE dalle 15

. A quattro giornate dalla fine del campionato per le due squadre si presenta uno scontro diretto che potrebbe diventare decisivo per la salvezza.che in questo turno giocherà domani alle 20.45 in casa contro il Napoli.- Empoli e Frosinone invece si ritrovano una di fronte all'altra: gli azzurri hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato,; dall'altra parte i giallazzurri arrivano da cinque partite senza sconfitte: quattro pareggi e una vittoria nell'ultimo turno contro la Salernitana,

