L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky per presentare la sfida di Champions League che domani vedrà le Merengues affrontare il Chelsea.



120 MINUTI - "Dobbiamo intenderla come una partita da 120 minuti. La squadra ha voglia di vivere un'altra notte magica al Bernabeu. L'anno scorso abbiamo sofferto molto contro il Chelsea".



LAMPARD - "Ho venti anni di esperienza in più, però ciò non cambierà ciò che succederà in campo. La verità è che è arrivato una settimana fa, e per certo farà bene il tempo che rimarrà al Chelsea".



ISTANBUL CONTRO IL MILAN - "Io e Paolo non abbiamo un buon ricordo di Istanbul. A lui voglio tutto il bene del mondo, è stato mio capitano e compagno, e se ci potessimo vedere il giorno del mio compleanno (che è lo stesso della finale), sarebbe molto bello".