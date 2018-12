"Milik è un ragazzo molto giovane che viene da due anni di infortuni e questo non va dimenticato. All'inizio ha giocato un po' a corrente alternata, ora sta trovando continuità e speriamo che prosegua in questo modo. Possiamo parlare anche di Mertens e Insigne, è paradossale che si parli di Cavani, che è molto amato a Napoli, quando i nostri attaccanti hanno fatto tantissimi gol". Firmato, Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli è stato molto chiaro e diretto nel rispondere alle domande sul possibile ritorno in azzurro di Edinson Cavani.



MEGLIO DI RONALDO - Ancelotti ha espresso un concetto evidente: in questo momento il Matador non serve. E i numeri vanno a supporto di questa tesi: in campionato Milik ha realizzato otto gol in 14 partite giocate, uno ogni 102 minuti. Meglio di Piatek, capocannoniere della Serie A (una rete ogni 110 minuti), e meglio anche di sua maestà Cristiano Ronaldo (una ogni 130). Gol che hanno portato tanti punti alla classifica del Napoli, come i sei conquistati nel finale contro Atalanta e Cagliari.



A CAVANI SERVE IL NAPOLI - Al Napoli, quindi, non serve Cavani. A Cavani, invece, serve il Napoli. Prima Ibrahimovic e poi Neymar e Mbappé hanno offuscato l'avventura dell'uruguaiano nel Paris Saint-Germain, che invece al San Paolo era abituato a essere la stella della squadra. A 32 anni da compiere, ora il Matador è alla ricerca di un nuovo club che possa ridargli la centralità persa a Parigi, ma quel club non può essere il Napoli. Ancelotti lo sa.