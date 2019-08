Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo big match del campionato, tra il suo Napoli e la Juventus campione d'Italia. Tanti i temi toccati dal tecnico: dalle condizioni fisiche di Lozano e Milik, alla designazione .arbitrale. Poi un parere su Llorente e sulle tante polemiche per la presunta simulazione di Mertens a Firenze.



SULLA PARTITA - "È un test indicativo, perché l'obiettivo è mostrare di essere competitivi contro una squadra favorita per la vittoria finale, quindi è importante. Le sensazioni sono buone, poi parlerà il campo”.



JUVE.NAPOLI ALLA 2A - "Di certo rende tutto più relativo, poi le squadre non stanno ancora bene. Di certo possiamo e vogliamo dimostrare di essere competitivi”.



SARA' LA PARTITA DEI TRE PICCOLI DAVANTI? - "Stiamo facendo molto bene la costruzione da dietro così gli attaccanti possono sfruttare il gioco in velocità e lo dimostrano le prestazioni dei tre avanti”.



SULL'ACCOGLIENZA DELLO STADIUM - “Nulla, non mi aspetto nulla. Se dovesse succedere ancora vivremo lo stesso, non è un problema”.



SU SARRI IN PANCHINA - "Sarei felice di incontrarlo di nuovo e sapere che sta bene, poi per altri discorsi ci sarà sicuramente un'altra occasione”.



SU RONALDO - "L'ultima volta che l'ho sentito era quando è venuto a Napoli. Servirà una partita completa contro la Juve, ci vogliono 11 protagonisti".



SU MILIK - "Non è convocato, non è disponibile. Contiamo di recuperarlo dopo la sosta”.



SU GHOULAM - "Era già pronto a Firenze, è in ottima condizione”.



SU LOZANO - "Lozano sta bene, ha cominciato presto la preparazione quindi è in buone condizioni. È pronto per giocare. Pronto ad imparare cose nuove Sicuramente è un ottimo atteggiamento in ogni caso, l'ho voluto e la società mi ha accontentato".



SU ORSATO - "Ci sono molti arbitri importanti, ne è stato designato uno che ha esperienza internazionale e per noi va bene".



CRESCITA DEL GRUPPO - "La qualità, il gruppo ne ha e ne abbiamo aggiunta altra con i nuovi arrivi. Con il lavoro possiamo alzare anche quella del collettivo”.



SULLA PARTITA CON LA FIORENTINA - "Mi è rimasto il bel sapore della vittoria su un campo ostico, nonostante le difficoltà evidenziate dai tre gol subiti. Uno l'abbiamo preso per un rigore che non esiste, un altro su un calcio d'angolo su cui eravamo impreparati. Gli errori sono stati collettivi, non abbiamo difeso bene tutti. Non si può imputare qualcosa ai singoli”.



SUI RIGORI CON LA FIORENTINA - "Non era fallo quello di Zielinski, con la stessa onestà dico che il rigore su Mertens non c’era".



SULLE NUOVE REGOLE ARBITRALI - "Penso che le cose si siano complicate un po', si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell'arbitro. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato anche per loro. Ci sono stati diversi casi dubbi, come quelli di Udine e Cagliari. Non si può saltare come un birillo, le braccia si aprono sempre un po'. Credo che debba rimanere soggettiva la decisione, non si può catalogare. Le braccia si usano nel calcio, il contatto è lecito”.



SU LLORENTE - "Le sue caratteristiche le conoscono tutti, aumenterebbe la qualità in squadra. Non so se arriva, ma se arriva sarei molto contento. Io devo pensare ad altro. Icardi? Nessun rimpianto. Il mercato mi ha soddisfatto? Al momento le cose sono andate per il meglio, siamo contenti e speriamo di essere contentissimi”.



SUL MERCATO - "Sono molto contento. Il mercato è stato fatto bene, non abbiamo forzato giocatori ad uscire, qualcuno ha chiesto di giocare di più e gli è stata concessa, la rosa sarà questa e con questi lotteremo in tutte le competizioni”.



SU LUIS ENRIQUE - "C'è poco da dire, se non dimostrare la vicinanza per quello che si può ad un collega che ha vissuto un'enorme tragedia”.