Vincenzo Ziccardi, avvocato di Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:



Come è nata l'idea di contattare Ancelotti



"Questo lo dovete chiedere a De Laurentiis come gli sia venuto in mente di trattare con Carlo. Fin dal primo momento, sin dal primo contatto, grande disponibilità dell'allenatore ad ascoltare la proposta del presidente. C'è stata una prima proposta di ADL, poi ci sono stati dei colloqui serrati e trasparenti. Contatti nel massimo rispetto e hanno portato a questa conclusione favorevole. Grande soddisfazione del mister.



Interesse di altri club?



Non posso rispondere, non sono interpellato personalmente, penso qualche proposta l'abbia ricevuta.



Cosa ha indotto Ancelotti ad accettare Napoli?



Secondo me è stata la chiarezza degli intenti del presidente e la sua volontà di vincere, visto che Ancelotti è un vincente. Inoltre il Napoli ha una squadra molto forte. C'è la convizione di far bene. Ha inciso tutto sulla scelta di Ancelotti. Ha inciso la città, il tifo, la voglia di rimettersi in gioco, la sua voglia di tornare in Italia e affrontare la Serie A. Tutto un complesso di fattori che lo hanno spinto ad accettare.



Sul Contratto Ancelotti-Napoli



Su questo non rispondo, è stata fatta una dichiarazione: il contratto è di tre anni e a questo mi limito.



Il momento più bello di questa trattativa?



Devo dire che tutti i momenti sono stati belli, tutti molto positivi. Vedere il sorriso di Ancelotti, di tutto lo staff e la soddisfazione con cui hanno accolto la proposta. E' stata una cosa che ha caratterizzata la trattativa. Energia incredibile da parte di tutti. Innesto? Questo lo staff, non mi risulta nient'altro".