Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid l'hanno fatto ancora: quando tutto sembrava sfumato, i Blancos hanno ribaltato il Barcellona in casa loro con un rotondo 0-4 guadagnandosi l'accesso alla finale di Coppa del Re. Analizzando la partita, il portale specializzato Defensa Central scrive che: "Ancelotti ha schiacchiato Xavi, ha portato il Real in finale di coppa ed è più vicino a continuare (ad allenare il Madrid, ndr) anche il prossimo anno". L'allenatore italiano, come da lui stesso confermato, è nel mirino del Brasile per raccogliere l'eredità dell'ex ct Tite, ma si è detto volenteroso di concludere il suo attuale contratto con il Real Madrid (scadenza 2024).