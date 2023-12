L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato alla Rai nel corso di un'intervista al programma TV7 che andrà in onda a mezzanotte. Di seguito alcune anticipazioni:



"Solo un pazzo può lasciare il Real Madrid? Io mi trovo molto bene qua, ma chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due. CT del Brasile? Sicuramente c'è interesse, ma il contratto col Real scade il 30 giugno 2024, c'è tempo per prendere la decisione corretta".



CT DELLA NAZIONALE - "Chiaramente sarebbe bellissimo, ma ora siamo in buone mani. Spalletti è un grande allenatore, l'ha dimostrato continuamente ed è molto intelligente, al passo coi tempi".



SERIE A - "Juventus in risalita grazie ad Allegri? Io, Allegri e Mourinho siamo la vecchia generazione, pratica, che lotta con la nuova generazione. Allegri magari non entusiasma, da quello che leggo, ma ha riportato la Juve ai primi posti".