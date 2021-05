L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Mourinho alla Roma è un colpo da maestro, ha scelto la città giusta e i tifosi lo adoreranno. E' un grande allenatore che porterà entusiasmo, conoscenze e personalità. Gli ho scritto che sono contento perché va ad allenare una squadra alla quale tengo molto, la mia Roma".



"La Superlega? Non mi sta bene quando il business uccide il merito sportivo. Bisogna essere duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti della società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito".



"L'Everton interessato a Szczesny? Il portiere ce l'ho, è Pickford. Adesso penso solo al West Ham: se domenica lo battiamo rientriamo in Europa, se perdiamo siamo fuori. Per fortuna giochiamo a Londra. L'assenza del pubblico penalizza la squadra di casa e favorisce chi viaggia".

"Cristiano Ronaldo è finito? Quanti gol ha segnato quest'anno? In campionato 27. Allora sì, è proprio finito... (ride, ndr)".