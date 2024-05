La Juventus finanzia il mercato: 100 milioni dai giovani della Next Gen

I giovani per finanziare il mercato. La Juventus ha le idee chiare, dalla cessione dei giocatori passati per la Next Gen arriveranno i soldi necessari per recitare un ruolo da protagonista nella prossima finestra di trasferimenti. Giuntoli è al lavoro da settimana per costruire la nuova Juve, nel prossimo mese darà priorità alle situazioni dei giocatori che torneranno dal prestito:. I primi due hanno ottime chance di rientrare alla Continassa senza disfare la valigia, considerando le chiamate che sono arrivate: l'argentino, attualmente al Frosinone, piace a Crystal Palace, Newcastle e Atalanta, come svelato in antemprima da Calciomercato.com , il centrale spagnolo della Roma è finito nel mirino di Newcastle, Lipsia e, soprattutto, Borussia Dortmund

Da considerare anche le cessioni di altri due giocatori di rientro dal Frosinone, ovvero Kaio Jorge e Barrenechea. Entrambi, scrive Tuttosporti: il centrocampista argentino in quella con il Genoa per Gudmundsson, l’attaccante brasiliano in quella con lo Sporting per Diomande. Difficile che l'ex Santos possa restare a Torino per allungare la rosa d'attacco, ma una decisione finale verrà presa dal nuovo allenatore.Da aggiungere i 10 (8+2 di bonus) che il Genoa verserà per il riscatto obbligato die i 10-15 che la Juventus incasserà per(il contratto in scadenza nel 2015 non permetterà di fissare un prezzo più alto), obiettivo di diversi club di Premier League. I 100 milioni, insomma, saranno superati.