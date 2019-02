Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo con il Parma: "La differenza grossa l'ha fatta la realizzazione, siamo stati più focalizzati lì e abbiamo concretizzato le occasioni. La prestazione è stata in linea con quelle con Fiorentina e Torino. liel'ho detto io. Mi sembrava molto vicino per lui. E' pericoloso sulle punizioni quindi è normale che gli avversari pensino di saltare, quindi gliel'ho detto. Adesso c'è da ridere per vedere chi calcia la prossima. Dipende da dove è posizionato la palla, lì era molto vicina per metterla sopra. E' un insegnamento di Cristiano Ronaldo, non è farina del mio sacco. Juve-Atletico? Tutto il calcio italiano si augura che i bianconeri ce la facciano, tutto è possibile. La partita è complicata, contro un avversario scorbutico, ma il fatto di non avere nulla da perdere può essere un vantaggio".