In occasione della lettura del libro "Diventare Mourinho", di Ivan Zazzaroni, Carlo Ancelotti ha rilasciato questo commento sull'allenatore portoghese: "Conosco José da tanti anni e credo che Roma lo abbia cambiato. Quello con i giallorossi è stato un matrimonio perfetto per lui e per la Roma stessa. È un grande del calcio. So in cosa non è cambiato: non sono cambiate la sua onestà e la sua intelligenza. Buona lettura a tutti".