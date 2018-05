22.10 INDICAZIONI POSITIVE - Indicazioni positive da Napoli: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti sono molto vicine, mancano solo alcuni dettagli da perfezionare ma Ancelotti è a un passo dalla panchina azzurra.



22.05 DE LAURENTIIS SPINGE - Doveva essere solo un incontro informale, nel quale si sarebbero dovuti trattare solo aspetti tecnici, ma De Laurentiis, appena saputa la presenza di Ancelotti a Roma, si è precipitato nella Capitale per raggiungere Giuntoli e Chiavelli e partecipare personalmente al vertice. L'obiettivo è di chiudere già in serata e arrivare alla fumata bianca.



Carlo Ancelotti per il dopo Sarri a Napoli è più che un'idea concreta, ora la trattativa entra nel vivo. Da pochi minuti l'ex tecnico tra le altre di Milan, PSG e Real Madrid è arrivato con la moglie nella sede della Filmauro a Roma, dove è in corso un incontro con i vertici del club azzurro per discutere i dettagli dell'accordo che permetterebbe ad Ancelotti di prendere la panchina azzurra a partire dalla prossima stagione: indizio importante nel tardo pomeriggio era arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha lasciato anzitempo l'assemblea della Lega Calcio per recarsi a Roma. Ore caldissime per Ancelotti e il Napoli.



SARRI AI SALUTI - Ai titoli di coda l'avventura di Maurizio Sarri che, come riferito dai quotidiani locali, negli ultimi giorni ha liberato i propri uffici a Castel Volturno.